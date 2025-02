video suggerito

Dalla via Gluck a via Broletto: quanto costano le case nelle strade di Milano raccontate dai cantautori Una casa in via Gluck, strada diventata celebre per la canzone di Adriano Celentano, può arrivare a costare 5mila euro al metro quadro, ma per la via Broletto di Sergio Endrigo si può salire fino a 12.500 euro. Un po’ più economico Viale Molise, citato nei brani del cantante Rkomi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via Gluck è la più celebre, ma i luoghi di Milano raccontati da famosi cantanti e musicisti sono tanti: da Porta Romana a Corso Buenos Aires, da via Broletto a via Ferrante. Sono posti di grande valore sentimentale e artistico ma anche, e sempre di più, di alto valore economico. Tanto che oggi chi vuole vivere nelle strade ricordate in certe canzoni può arrivare a sborsare anche oltre 7mila euro al metro quadro.

Una delle zone milanesi che ispirò le prime canzoni meneghine fu l'area di Porta Romana, al centro del brano popolare “Porta Romana Bella”, diventato conosciuto anche grazie alla versione di Nanni Svampa del 2001. Vivere qui, secondo un'indagine di Immobiliare.it, costa oggi più di 7.100 euro al metro quadro. Non molto distante dai 7.176 euro di Corso Buenos Aires, strada immortalata da Lucio Dalla nel 1977, in un brano omonimo che raccontando l'inseguimento di un ricercato riesce a rendere l'irrequietezza e le contraddizioni di questa zona.

Celeberrima la via Gluck di Adriano Celentano, vicino alla Stazione Centrale: "Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà". Se oggi qualcuno volesse comprare un appartamento qui, spenderebbe circa 5mila euro al metro quadro. E nei paraggi c'è anche via Ferrante Aporti, cantata da Roberto Vecchioni, che costa sui 5.500 euro al metro quadro.

Servirebbero invece molte più risorse per vivere nella centralissima “Via Broletto 34”, raccontata come scena del crimine di un delitto tra amanti nel brano di Sergio Endrigo del 1962: "L'amore mio non si sveglierà, ora dorme e sul suo bel viso c'è l'ombra di un sorriso ma proprio sotto il cuore c'è un forellino rosso, rosso come un fiore, sono stato io". In questa zona, vicino a Cairoli, le case sfiorano il 12.500 euro al metro quadro.

Non mancano citazioni a Milano anche nei testi di artisti più contemporanei. Nel brano “Oh Mama” il cantante Rkomi menziona, tra gli altri, Viale Molise, situato più in periferia, nell’area di Calvairate. Qui i prezzi si abbassano fino a 4.675 euro al metro quadro. Di tipo diverso i luoghi di riferimento della cantante Myss Keta, con la sua hit iconica "Le Ragazze di Porta Venezia". Nel quartiere amato dalla rapper, un appartamento costa in media 7.700 euro al metro quadro. Non molto di più rispetto ai 7.500 euro che servono per comprare una casa a Milano Dateo, sfondo della canzone "Sorriso" del cantante indie Calcutta.