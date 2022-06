Quanto costa affittare un appartamento a Milano durante il Fuorisalone Le zone più costose sono Brera e Moscova, dove un affitto settimanale può costare intorno ai 6mila euro. Meno di 2mila euro invece a Lambrate, che però è l’area con l’incremento di prezzo più alto (+32 per cento rispetto al 2019)

Tornano a salire gli affitti brevi per il periodo del Fuorisalone. Pandemia (quasi) alle spalle, il costo di una casa per la settimana dell'evento dedicato al design (7-12 giugno) lievita in maniera esorbitante: per un bilocale di quattro posti letto in città, infatti, in questi giorni si spendono circa 3.600 euro a fronte di una media settimanale si attesta intorno ai 980 euro. Prezzo quadruplicato rispetto alla media annua, insomma. A dirlo sono i dati del Centro Studi Abitare Co., che ha analizzato il mercato degli affitti brevi in sei zone di Milano durante la Design Week meneghina.

Brera il quartiere più costoso

Se si guardano le zone coinvolte dal Fuorisalone (ovvero Tortona, Brera, Lambrate, Garibaldi, Isola e Porta Romana), in cima alla classifica svetta Brera/Moscova: tra le viuzze di Brera e corso Garibaldi un appartamento può costare anche intorno ai 6mila euro (il 355 per cento in più rispetto alla media annuale).

Crescono i prezzi a Lambrate

A Lambrate i prezzi più bassi: nei ditorni della rotonda delle Rimembranze di Lambrate e di via Conte Rosso un appartamento in affitto può costa dai 2mila in giù (ovvero il 171 per cento in più del solito). Ma se si guarda in prospettiva, è il quartiere con la crescita maggiore: 32,6 per cento rispetto al 2019 (la più prestigiosa Brera "solo" del 18,4 per cento). Agli antipodi della classifica: al primo posto la più cara via Solferino (6.230 euro) in zona Moscova, all'ultimo la più economica via Massimiano (1.750 euro) a Lambrate.

Tortona, Isola e Porta Romana

Minore l’incremento in Tortona (5,4 per cento), zona ormai storicamente legata al Fuorisalone: qui una casa vale circa 2.570 euro, comunque un buon 157 per cento in più rispetto alla media annua. Cresce più lentamente anche Isola (4,6 per cento): qui per un appoggio per la Design Week milanese si paga intorno ai 2.500 euro (con un incremento di prezzo del 225 per cento rispetto al resto dell'anno). Sale piano anche il quartiere di Porta Romana (12 per cento), che però è quello che registra una differenza di costo rispetto alla media annuale senza confronti: per un affitto settimanale si può arrivare a spendere intorno ai 3.500 euro, ben il 313 per cento in più di un affitto standard.