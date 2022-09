Quanti sono i soldi non dichiarati che girano in Lombardia Ogni anno in Lombardia vengono sequestrati milioni di euro ottenuti da evasioni fiscali, lavoro nero o da guadagni di traffici illegali.Ma quanti sono i soldi non dichiarati che ogni anno circolano in Lombardia?

A cura di Giorgia Venturini

Giri di affari da milioni, se non miliari di euro, che ogni anno passano di mano in mano nel mercato sommesso e illecito della Lombardia.

Milioni e miliari ottenuti da evasioni fiscali, lavoro nero o da guadagni di traffici illegali. Che poi nella maggior parte dei casi vengono poi riciclati in settori "sani" della regione. Un giro d'affari che mette in difficoltà l'economica sana. Ma quanti sono i soldi non dichiarati che ogni anno circolano in Lombardia?

A quanto ammonta l'evasione fiscale in Lombardia

A calcolare ogni anno quanto vale l'evasione fiscale in Lombardia è il Comando regionale della Guardia di Finanza, protagonista di operazione nel contrasto alle frodi Iva organizzate basate su fatture false, società fantasma e di comodo.

Tra le ultime quella che portato agli arresti una coppia di Gussago, in provincia di Brescia. Marito e moglie erano a capo di un'associazione criminale da 93 milioni di euro e che ha potuto contare sul contributo di 27 persone.

La coppia sulla carta era a capo di una società che operava nel mercato dei metalli ferrosi e che nascondeva false fatture ed evasione fiscale. La coppia in casa nascondeva 15 milioni di euro.

Da gennaio 2021 a maggio 2022 le Fiamme Gialle hanno svelato 1.767 casi, per un totale di Iva evasa di circa 762 milioni di euro.

Nel settore delle frodi fiscali sono state denunciate 621 persone, di cui 32 sono finite in manette e destinatarie di sequestri di beni e disponibilità finanziarie illecitamente accumulate per 780 milioni di euro. Un incremento di 5 volte superiore nel 2021 rispetto al 2020.

E ancora: durante il contrasto all'economia sommersa sono stati individuati 740 soggetti completamente sconosciuti al Fisco nonché 422 datori di lavoro che hanno impiegato 3.201 lavoratori in "nero" o irregolari.

Sul versante dei danni erariali causati allo Stato, alle Regioni e agli altri enti pubblici sono state segnalate condotte illecite alla Procura Regionale della Corte dei Conti per circa 476 milioni di euro a carico di 345 soggetti.

Quanto valgono i reati di corruzione e riciclaggio

Non solo evasione fiscale e società fantasma. Dietro ai soldi non dichiarati in Lombardia girano altri reati. Come corruzione e usura. Sempre nel 2021 e nei primi mesi del 2022 le persone denunciate per corruzione e altri reati contro la pubblica amministrazione sono 264, di queste 57 sono finite in carcere o agli arresti ai domiciliari.

Sono 785 le persone denunciate per i reati di riciclaggio e auto-riciclaggio: un "business" illegale che si aggira sul miliardo di euro, con un incremento del doppio nel 2021 sul 2020. Per lo stesso reato sono stati sequestrati oltre 164 milioni di euro.

Altro reato che soprattutto nel periodo di pandemia ha messo in crisi aziende e società è quello dell'usura: gli usurai approfittano del momento di difficoltà degli imprenditori per prestare e richiedere con altissimo interesse il denaro. Sono stati denunciati 50 soggetti, di cui 13 tratti in arresto, con il sequestro di patrimoni per circa 28 milioni di euro.

Nell'ambito del contrasto ai reati societari e bancari le persone denunciate sono state 86, di cui 10 arrestate con patrimoni illeciti sequestrati per oltre 18 milioni di euro.