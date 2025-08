Quando tornerà il caldo a Milano e in Lombardia, le previsioni meteo: è in arrivo l’anticiclone africano

Nonostante con l'arrivo di agosto sia iniziato anche il periodo più caldo dell'anno, chi è rimasto a Milano nelle ultime settimane ha potuto beneficiare di temperature molto più fresche della media a cui siamo stati abituati negli scorsi anni. Ma quanto durerà questa parentesi piacevole? Probabilmente ancora per poco, perché già all'inizio di questa settimana il termometro potrebbe tornare ad alzarsi, fino all'arrivo, nei giorni successivi, di una nuova ondata di calore con picchi di 35 gradi, almeno fino a Ferragosto.

Lo conferma a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert: "Dopo questa parentesi con un clima tutto sommato gradevole (a meno che uno non sia un amante del gran caldo) con temperature spesso inferiori alla norma proprio nel cuore dell'estate, si attende un graduale rialzo termico già all'inizio di questa settimana, con valori che torneranno più o meno nella norma o solo leggermente sopra".

"Nei giorni a seguire – continua Abelli – più probabilmente da giovedì 7 o venerdì 8 agosto, il caldo dovrebbe farsi sentire in maniera più marcata fino a quello che potrebbe essere l'innesco di una nuova ondata di calore (la quarta della stagione) che interesserà tutta l'Italia a partire dal weekend del 9-10 agosto, per il piacere di chi, in quell'occasione, dovrà affrontare il viaggio per le vacanze".

La causa di questa ondata di calore, dice l'esperto, è sempre l'anticiclone nordafricano: "In Lombardia e in particolare a Milano si potrebbero toccare punte intorno ai 35 gradi. Fra alti e bassi l'evento potrebbe protrarsi fino al 15 agosto, Ferragosto, ma per questa tendenza lunga è meglio attendere conferme in base ai prossimi aggiornamenti".