Quali saranno le previsioni a Milano fino al weekend: tornano sole e temperature più alte

Dopo i giorni di pioggia e le allerte meteo gialle e arancioni, da domani, mercoledì 3 settembre, le temperature a Milano torneranno a salire per stabilizzarsi intorno ai 27 gradi. Si prevede una schiarita già nel pomeriggio di oggi e poi sole e cielo azzurro per tutta la settimana.

Come riferisce a Fanpage.it Flavio Galbiati di Meteo Expert "Ieri sarebbero dovuti esserci dei temporali, ma poi le nubi si sono spostate più a est, verso la Liguria, sfiorando soltanto la capitale lombarda. Le instabilità atmosferiche stanno passando e domani il cielo sarà sereno, una bella giornata di sole in città. La sera di giovedì 4 comparirà qualche nuvola, ma niente di preoccupante".

Nella notte tra giovedì e venerdì potrebbe tornare a piovere, ma le nuvole spariranno già al mattino di venerdì 5. "Forse nella notte ci sarà il passaggio veloce di una perturbazione che prende le Alpi – afferma Galbiati – e potrebbe portare con sé qualche acquazzone anche in pianura, però poi venerdì il cielo si schiarirà nuovamente". Dunque, il prossimo weekend a Milano sarà accompagnato da bel tempo.

Prosegue l'esperto: "Anche lunedì sembra una giornata tranquilla, ma ancora è presto per poterlo sapere con certezza". Comunque la tendenza generale è di un clima estivo che si riaffaccia in Lombardia dopo il calo fino ai 20 gradi dei primi due giorni di settembre. I venti saranno deboli o assenti per tutta la settimana.