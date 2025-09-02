milano
video suggerito
video suggerito

Quali saranno le previsioni a Milano fino al weekend: tornano sole e temperature più alte

Da questo pomeriggio, 2 settembre, il sole si riaffaccia su Milano. Le temperature ritorneranno a oscillare tra i 26 e i 28 gradi almeno fino a lunedì prossimo. Le previsioni meteo di Flavio Galbiati.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
Intervista a Flavio Galbiati
Meteorologo Meteo Expert
A cura di Matteo Lefons
0 CONDIVISIONI
Immagine

Dopo i giorni di pioggia e le allerte meteo gialle e arancioni, da domani, mercoledì 3 settembre, le temperature a Milano torneranno a salire per stabilizzarsi intorno ai 27 gradi. Si prevede una schiarita già nel pomeriggio di oggi e poi sole e cielo azzurro per tutta la settimana.

Come riferisce a Fanpage.it Flavio Galbiati di Meteo Expert "Ieri sarebbero dovuti esserci dei temporali, ma poi le nubi si sono spostate più a est, verso la Liguria, sfiorando soltanto la capitale lombarda. Le instabilità atmosferiche stanno passando e domani il cielo sarà sereno, una bella giornata di sole in città. La sera di giovedì 4 comparirà qualche nuvola, ma niente di preoccupante".

Nella notte tra giovedì e venerdì potrebbe tornare a piovere, ma le nuvole spariranno già al mattino di venerdì 5. "Forse nella notte ci sarà il passaggio veloce di una perturbazione che prende le Alpi – afferma Galbiati – e potrebbe portare con sé qualche acquazzone anche in pianura, però poi venerdì il cielo si schiarirà nuovamente". Dunque, il prossimo weekend a Milano sarà accompagnato da bel tempo.

Leggi anche
Allerta meteo arancione in Lombardia per pioggia e temporali: quali saranno le zone colpite dal maltempo

Prosegue l'esperto: "Anche lunedì sembra una giornata tranquilla, ma ancora è presto per poterlo sapere con certezza". Comunque la tendenza generale è di un clima estivo che si riaffaccia in Lombardia dopo il calo fino ai 20 gradi dei primi due giorni di settembre. I venti saranno deboli o assenti per tutta la settimana.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Cosa sappiamo sulla 18enne picchiata e violentata mentre aspetta il treno a San Zenone al Lambro
La 18enne sarebbe stata aggredita tra le banchine e trascinata in un bosco
I carabinieri hanno eseguito un primo sopralluogo: analisi sui filmati delle telecamere
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views