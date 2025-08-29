Quando finirà il maltempo su Milano e la Lombardia: è in arrivo il sole, ma con qualche instabilità

La pioggia continua a cadere e a provocare danni e disagi su Milano e il resto della Lombardia, ma dopo un’altra perturbazione attesa per la notte di oggi, venerdì 29 agosto, il fine settimana si prospetta sereno. Secondo le previsioni fatte a Fanpage.it da Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, a una domenica soleggiata seguirà un inizio di settimana più instabile.

Tra un temporale e l'altro i comuni della Lombardia fanno la conta dei danni causati dal maltempo. A Pavia un campo di pannelli fotovoltaici è stato distrutto dalla violenza della pioggia, mentre in altre province sono state diverse le operazioni dei vigili del fuoco, intervenuti per allagamenti di sottopassi e cantine, caduta di alberi e altre emergenze. La pioggia però non accenna a fermarsi: come ha spiegato a Fanpage.it Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, nelle prossime ore è previsto infatti l'arrivo di una nuova perturbazione a cui seguirà un miglioramento nel pomeriggio di domani, sabato 29 agosto. Domenica uscirà il sole, ma già all'inizio della prossima settimana potrebbe tornare la pioggia.

"La Lombardia – dice Abelli – è attualmente interessata da correnti instabili che seguono l'intensa perturbazione che ha causato il forte maltempo di ieri". Per questo motivo, continua l'esperto, nella restante parte della giornata di oggi, venerdì 29 agosto, "saranno possibili rovesci e temporali sparsi localmente intensi, più probabili nella parte centro-settentrionale della regione, con temperature che restano sotto la media. A breve distanza arriverà un'altra perturbazione che incrementerà l'instabilità. Pertanto, anche nella prossima notte non mancheranno piogge e temporali".

Il meteo potrebbe cambiare leggermente a partire dalla giornata di domani, sabato 30 agosto. Spiega Abelli: "Domattina la perturbazione, muovendosi verso est, si concentrerà sul settore orientale della regione, mentre a ovest il tempo comincerà a migliorare con il sole che tornerà a dominare dal pomeriggio. Le schiarite, poi, si estenderanno anche a est entro sera". Infine il sole dovrebbe finalmente tornare nella giornata di domenica 31 agosto: "Sarà una bella giornata di sole – dice il meteorologo – Le mattinate di sabato e domenica saranno un po' più fresche delle ultime, mentre le temperature massime risaliranno verso valori vicini alla norma (tra i 27 e i 28 gradi domenica)".

Il sole, però, potrebbe avere le ore contate, perché, conclude Abelli, "All'inizio della prossima settimana potrebbe transitare un'altra perturbazione con altre piogge e un leggero calo termico, mentre da metà settimana il tempo dovrebbe tornare stabile con temperature in rialzo".