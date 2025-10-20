Quando si terranno i funerali di Pamela Genini: da martedì aperta la camera ardente a Bergamo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Femminicidio Pamela Genini ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si terranno venerdì 24 ottobre (e non giovedì 23, come inizialmente annunciato, a causa delle previsioni meteo) i funerali di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 14 ottobre nel suo appartamento in via Iglesias a Milano dal compagno che aveva lasciato da poche ore, Gianluca Soncin. Il rito verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di Strozza, il paese nella provincia di Bergamo dove Genini era cresciuta, e l'inizio è previsto per le 10:30 dopo una mezz'ora di rosario. La famiglia della 29enne ha chiesto che le telecamere entrino in chiesa durante la funzione. La Procura di Milano ha concesso questa mattina, lunedì 20 ottobre, il nulla osta al trasferimento dalla salma che, dalle 13 di domani, sarà custodita nella Sala del commiato ‘Dadda Boffelli' di via Brughiera a Villa d'Almè (Bergamo).

Stando a quanto emerso dai primi risultati dell'autopsia eseguita il 17 ottobre, Genini è stata uccisa con oltre 30 coltellate da Soncin. Di queste, tre letali sono state inferte al torace e altre, sulle quali verranno eseguiti ulteriori approfondimenti, anche al collo. Il 52enne l'ha aggredita la sera del 14 ottobre nel suo appartamento di via Iglesias, in zona Gorla a Milano, dove la 29enne viveva in affitto e del quale lui si era procurato di nascosto una copia delle chiavi.

Ieri sera, domenica 19 ottobre, proprio da quel palazzo di via Iglesias è partito un corteo in ricordo di Genini. Circa duemila persone hanno dato vita a una fiaccolata, alla quale ha partecipato anche la madre della 29enne. Soncin, intanto, si trova in carcere su disposizione del gip del Tribunale di Milano Tommaso Perna. L'accusa nei suoi confronti è di omicidio aggravato da premeditazione, stalking, futili motivi e crudeltà.