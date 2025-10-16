Le foto dei messaggi tra Pamela Genini e l’ex prima dell’omicidio: “È entrato, di’ alla polizia di non citofonare”

Gli ultimi messaggi inviati da Pamela Genini all’ex fidanzato e i segni delle violenze subite in passato da Gianluca Soncin

Erano le 21:34 di mercoledì 14 ottobre quando l'ex fidanzato di Pamela Genini le ha inviato un messaggio: "Ho sentito gridare aiuto prima che saltasse la comunicazione". La 29enne si trovava nel suo appartamento di via Iglesias, in zona Gorla a Milano, e gli stava raccontando al telefono dei suoi progetti di lasciare Gianluca Soncin definitivamente e di scappare lontano. La chiamata, però, si è interrotta quando il 52enne è entrato in quella casa aggredendola: "Ha fatto il doppione delle chiavi mie e ora è in casa", ha scritto Genini all'ex, "non so che fare, chiama la polizia per favore". Quando gli agenti hanno fatto irruzione, la modella e imprenditrice era ormai in fin di vita, accoltellata 24 volte da Soncin.

In una manciata di minuti, Genini era riuscita a scrivere al suo ex fidanzato di chiamare la polizia e a dargli l'indirizzo preciso di casa sua. "Digli per favore di non suonare a me", si era raccomandata la 29enne, "che entrino e basta". Come ha raccontato anche a Fanpage.it, l'ex fidanzato di Genini ha telefonato subito al 112 e lui stesso è salito in auto per raggiungerla. "Ti stanno chiamando", le aveva scritto alle 21:43. "Non posso rispondere, ho paura, Ti rendi conto cosa ha fatto? Questo è matto completamente. Non so che fare", aveva risposto Genini, che ha inviato i suoi ultimi due messaggi alle 21:52: "Teso, che faccio?".

L'ex fidanzato ha continuato a mandarle messaggi e a provare a rassicurarla: "Stanno arrivando, la polizia. Li ho chiamati e sto arrivando pure io". Gli agenti sono arrivati in via Iglesias alle 22:04.: "Apri sotto che la polizia è giù", le aveva scritto l'ex. I poliziotti hanno citofonato a Genini, che gli ha aperto il cancello fingendo che fossero il rider che le stava portando la cena a casa. Soncin, però, avrebbe capito che in realtà era la polizia che stava arrivando per fermarlo. A quel punto, ha accoltellato a morte la 29enne e si è ferito per tentare il suicido. Quando gli agenti sono entrati in casa, Genini era ormai in fin di vita. "Sto arrivando", le aveva scritto per l'ultima volta l'ex fidanzato. La 29enne, però, era ormai deceduta.