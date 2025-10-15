Pamela Genini, l’ultimo messaggio all’ex fidanzato: “Ho paura, ha il doppione delle chiavi. Chiama la polizia”

Pamela Genini è riuscita a inviare un ultimo messaggio al suo ex fidanzato e amico prima di essere uccisa dal compagno Gianluca Soncin nella serata del 14 ottobre. La 29enne ha scritto che l’uomo aveva fatto il “doppione delle chiavi” del suo appartamento in zona Gorla, a Milano, e che ormai era “entrato”.

Pamela Genini

"Teso ho paura ha fatto doppione chiavi mi è entrato, non so che fare, chiama polizia". Questo è l'ultimo messaggio che Pamela Genini è riuscita a inviare all'ex fidanzato, diventato negli ultimi mesi amico stretto, appena prima di essere uccisa da Gianluca Soncin nella serata di ieri, martedì 14 ottobre, nel suo appartamento in zona Gorla a Milano. Come il giovane ha raccontato agli inquirenti, la 29enne era al telefono con lui quando la chiamata è stata interrotta dall'arrivo improvviso del compagno 52enne. Genini voleva chiudere i rapporti con lui, ma l'imprenditore biellese l'avrebbe aggredita alle spalle puntandole al collo un coltello. "L'ho sentita gridare ‘aiuto, aiuto, aiuto'", ha raccontato ancora l'ex fidanzato, "dopo Pamela ha chiuso la telefonata".

L'ex fidanzato ha, poi, chiamato la polizia, arrivata in via Iglesias nel giro di pochi minuti. Quando gli agenti hanno citofonato all'abitazione di Genini, lei stessa ha risposto e, fingendo che fosse il rider che le stava portando la cena, gli ha indicato il secondo piano per la "consegna". Proprio mentre salivano le scale, i poliziotti della Volante hanno sentito la 29enne gridare: "Mi sta accoltellando, aiuto".

Probabilmente Soncin aveva capito che in realtà non c'era nessun rider e che la polizia lo stava per raggiungere. Così, il 52enne ha colpito la ragazza, l'ha trascinata sul terrazzo e là l'ha uccisa con altre coltellate. Quando i poliziotti sono riusciti a fare irruzione nell'appartamento, ormai Genini era deceduta e Soncin si era ferito con lo stesso coltello tentando il suicidio. Ora il 52enne è in carcere a San Vittore con l'accusa di omicidio pluriaggravato su disposizione della Procura di Milano. Domani, giovedì 16 ottobre, sarà sottoposto a interrogatorio di convalida.