Quando iniziano i saldi estivi 2026 a Milano e in Lombardia: il calendario ufficiale

A partire da sabato 4 luglio a Milano e in Lombardia tornano i saldi estivi nei negozi di abbigliamento. Gli sconti durano al massimo 60 giorni, e sono previsti fino a mercoledì 2 settembre.

Tornano anche quest'anno i saldi estivi nei negozi di Milano e della Lombardia. Come di consueto prendono il via nel primo fine settimana di luglio come in gran parte d'Italia. Così la data da segnare in calendario è domani, sabato 4 luglio, giorno in cui scattano i ribassi, come stabilito dalla delibera della giunta regionale del 14 dicembre 2011. Per tutti gli amanti dello shopping (e non solo), in questo periodo, saranno quindi disponibili sconti sulla maggior parte dei vestiti.

Quando iniziano i saldi 2026 e quanto durano

I saldi estivi cominciano sabato 4 luglio e in Lombardia durano al massimo 60 giorni, fino a mercoledì 2 settembre 2026. In altre regioni i saldi estivi invece finiscono prima, ad esempio in Liguria durano solo 45 giorni, mentre in Piemonte e nel Lazio la durata è rispettivamente di 8 e 6 settimane.

Le regole sui prezzi per i negozi

I negozianti devono rispettare regole precise, a partire dalle vendite promozionali che non possono essere effettuate a partire da 30 giorni prima dell'inizio del periodo dei saldi. Potranno, però, sponsorizzare l'arrivo degli sconti.

Inoltre il commerciante ha l'obbligo della trasparenza sia in merito agli sconti applicati, sia nelle comunicazione pubblicitarie. Deve esporre, accanto al prodotto, il reale prezzo iniziale di vendita e la percentuale dello sconto o del ribasso applicato. Non può indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli in vendita a prezzo normale e, se ciò non è possibile, la distinzione deve essere resa chiara per l'acquirente con l'utilizzo di cartelli o altri mezzi. Nulla deve risultare ingannevole o equivoco. Se il prodotto acquistato in saldo è difettoso, si può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.