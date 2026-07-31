Caldo anomalo a Milano e in Lombardia, fino al 9 agosto 40° percepiti: le previsioni meteo

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert e presidente di MeteoNetwork, spiega a Fanpage.it quanto durerà a Milano e in Lombardia questo caldo rovente di origine nordafricana. Spiega inoltre che “fino al 9 agosto si registreranno tra i 37 e i 39°”. Previste notti tropicali.

A Milano e in Lombardia le temperature si aggirano intorno ai 37°. Nel capoluogo lombardo in particolare si arriveranno a toccare anche i 39°. Si tratta di un "caldo anomalo" – in piena quarta ondata di calore – che persisterà per tutta la fine di questa settimana e almeno anche fino alla fine della prossima. Previste anche "notti tropicali". Da lunedì 10 agosto, poi, è prevista invece una tregua con temperature in discesa, seppur di poco. A dirlo a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert e presidente di MeteoNetwork.

Si parla di caldo anomalo, spiega Galbiati, perché è un caldo di gran lunga superiore alle temperature medie previste normalmente per la fine di luglio. "In questo periodo dovremmo registrare 31°, invece siamo ben oltre: 5-6 gradi in più", ha detto Galbiati a Fanpage.it.

Intanto il Centro Monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla (ordinaria) per rischio temporali sul nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 15 di oggi, venerdì 31 luglio, e che proseguirà fino alla mezzanotte. Durante l'allerta sono previste possibili raffiche di vento.

"Nonostante qualche fenomeno temporalesco e qualche rovescio, la situazione – a livello di temperature cambierà di poco. In questi giorni si arriveranno anche a sfiorare i 40° percepiti, soprattutto in città", ha detto ancora Galbiati.

Un caldo questo di certo non fine a sé stesso, ma che porterà invece diverse importanti conseguenze tra cui il rischio siccità e il rischio incendi. Sono numerose infatti le zone della Lombardia interessate da una parsimoniosa gestione delle risorse idriche. Come spiega la Regione infatti a fine luglio 2026 è stato erogato il 30 % di acqua in più rispetto allo stesso periodo dell’anno della siccità 2022, con un deficit idrico del 50%. Nonostante sia stato salvato il primo raccolto, permangono però forti criticità soprattutto per la coltura del riso.

Infine, per quanto riguarda le temperature notturne queste si aggireranno intorno ai 30° fino alla mezzanotte. Un calo si avrà intorno alle 6 del mattino. Si parla ancora una volta con molta preoccupazione di "notti tropicali", conclude Galbiati.