Qual è il significato delle misteriose frasi sui cartelli pubblicitari dei Linkin Park apparsi a Milano

A cura di Giorgia Venturini

Foto dalla pagina Facebook Linkin Park Italia

I Linkin Park hanno scelto anche Milano per lanciare il loro nuovo singolo intitolato "Over each other". La band di Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn e dei nuovi membri – Emily Armstrong alla voce e Colin Brittain alla batteria – è tornata dopo sette anni e dopo soprattutto la morte del leader Chester Bennington.

In questi giorni si è attivata la loro strategia marketing: sulla pagina di X @youbetterhearme sono state pubblicate infatti foto di angoli di diverse città con raffigurati cartelloni appesi su palazzi o in stazione. Sui cartelloni sono apparsi messaggi misteriosi che hanno sollevato l'attenzione di molti fan. Tra le foto che è stata pubblicata sull'account del gruppo Linkin Park Italia (@lpitaly) c'è anche quella di Milano: è stato possibile riconoscere il capoluogo lombardo per un famoso marchio di hotel e per via Ferrari che porta al cimitero Monumentale visibile sullo sfondo. Ma cosa significano le frasi riportate sui cartelloni in giro per il mondo?

Tutto è stato svelato. Infatti sui cartelloni sarebbe riportato un frammento del testo del nuovo singolo, che è in uscita domani 24 ottobre. Sul cartellone di Milano sono riportate le frasi prima del ritornello: "Skyscrapers we created on shaky ground, and I'm trying to find my patience". In altri cartelloni invece in giro per il mondo le altre strofe. Oltre alla canzone domani uscirà anche il video girato dal regista Joe Hahn in Sud Corea: era stato ripreso un concerto della band dello scorso settembre. Bisognerà attendere invece il prossimo 15 novembre per l'uscita del nuovo album dei Linkin Park "From zero". E proprio da qui riprenderà la loro carriera.