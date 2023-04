Prova a rubare dal banco dell’ortofrutta ma gli addetti lo scoprono, poi torna con 10 persone e li picchia Un 28enne è stato arrestato per lesioni e danneggiamento. Con una decina di amici, ha picchiato 4 addetti dell’ortofrutta e distrutto il loro banco. Gli altri aggressori sono riusciti a fuggire.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una decina di uomini hanno picchiato quattro addetti dell'Ortomercato di Milano con calci, pugni e mazze di legno. L'aggressione è avvenuta ieri mattina, martedì 4 aprile, e prima di andarsene hanno anche devastato un banchetto di frutta e verdura. Uno di loro, un 28enne, è stato bloccato dalla vigilanza e poi arrestato dalla polizia con le accuse di lesioni personali e danneggiamento aggravato. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Dopo aver ricevuto le medicazioni necessarie, sono stati dimessi con prognosi dai tre ai dieci giorni.

Il 28enne era stato sorpreso a rubare

Il 28enne, cittadino egiziano, si è presentato nella mattinata di martedì 4 aprile verso le 6 all'Ortomercato di Milano. Il giovane lavora come venditore ambulante ed era andato nella struttura di via Lombroso per acquistare frutta e verdura. Lì, però, sarebbe stato sorpreso nel tentativo di rubare la merce. Per mandarlo via, allora, sarebbero intervenuti gli addetti del banco derubato e i responsabili della vigilanza. Prima di andarsene, però, avrebbe giurato che sarebbe tornato presto per fargliela pagare.

Passano all'incirca tre ore che il 28enne si è ripresentato all'Ortomercato. Erano più o meno le 9 della stessa mattina, ma questa volta era accompagnato da una decina di suoi connazionali. Il gruppo si sarebbe diretto subito verso il banco dal quale il giovane era stato cacciato poco prima, armati di mazze di legno.

L'arresto del giovane e la fuga degli altri aggressori

In poco tempo avrebbero picchiato i quattro addetti, un 23enne, un 27enne e due 25enni tutti egiziani, con calci e pugni, oltre che con le mazze. Anche in questo caso è intervenuta la vigilanza, poi supportata dagli agenti di polizia. Il 28enne è stato subito bloccato e poi arrestato, mentre gli altri membri del gruppo sono riusciti a fuggire dopo aver devastato il banco di frutta e verdura.

Sul caso sono state avviate le indagini per risalire all'identità degli altri aggressori. I quattro feriti, invece, sono stati soccorsi dal 118 e poi accompagnati in ospedale per essere medicati. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze particolarmente gravi.