Prova a rubare il portafoglio a una signora, ma viene bloccato dai passanti: arrestato borseggiatore Un 36enne è stato arrestato con l’accusa di tentato furto. Alcuni passanti lo avevano visto tentare di borseggiare una signora e, dopo averlo accerchiato, lo hanno trattenuto fino all’arrivo della polizia.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un borseggiatore è stato bloccato da alcuni passanti poco dopo aver sfilato il portafoglio a una signora che stava passeggiando con il marito. Accerchiato in via Marghera, poco lontano da piazza Wagner a Milano, nel pomeriggio di ieri sabato 8 aprile è stato trattenuto dai presenti e poi arrestato dagli agenti della polizia di Stato con l'accusa di tentato furto. È riuscito a scappare, invece, il suo complice.

Il borseggio tentato in via Marghera

È successo tutto in pochi attimi. Un uomo, che poi è stato identificato in un 36enne di origini romene, si era avvicinato a una coppia che stava passeggiando lungo via Marghera aiutato da un complice. Poi uno dei due è riuscito a infilare una mano nella borsa della signora e a portarle via il portafoglio.

La vittima, e suo marito, si sono però accorti immediatamente di quello che stava accadendo. La loro reazione, infatti, ha spaventato i borseggiatori che hanno preferito darsi alla fuga, a discapito del bottino che hanno fatto cadere.

L'intervento dei passanti e l'arrivo degli agenti di polizia

Alla scena, però, avevano assistito anche alcuni passanti che hanno deciso di rincorrere i due fuggiaschi nel tentativo di fermarli. Con uno di loro ci sono riusciti, il 36enne, mentre l'altro suo complice è riuscito a far perdere, almeno per il momento, le sue tracce.

Dopo averlo raggiunto, quindi, lo hanno accerchiato e sono riusciti a trattenerlo fino all'arrivo degli agenti della polizia di Stato. Questi, una volta ricostruito quanto appena successo, hanno arrestato il 36enne con l'accusa di tentato furto.