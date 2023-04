Una donna viene aggredita nel sottopasso della stazione: la salvano alcuni passanti Un uomo di 32 anni ha aggredito una donna nel sottopasso della stazione di Arcore, in provincia di Monza e Brianza, perché si era rifiutata di dargli delle monete.

A cura di Giorgia Venturini

Una donna è stata aggredita nel sottopasso di Arcore, in provincia di Monza e Brianza. L'aggressore si era avvicinato per chiederle alcune monetine, quando però la donna si è rifiutata ha subito una tentata rapina. A commettere l'aggressione è un uomo di 32 anni per il quale poi sono scattate le manette perché sorpreso dai carabinieri in flagranza di reato.

La ricostruzione dell'aggressione

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 32enne ha aggredito la donna quando lei si è rifiutata di dargli i soldi. L'uomo l'avrebbe afferrata con forza ai polsi fino a sbatterla contro il muro impedendole così di scappare. Solo quando sono intervenuti alcuni passanti l'uomo ha allentato la presa riuscendo così a fuggire e a raggiungere l'amica. Poi la chiamata alle forze dell'ordine.

L'intervento dei carabinieri e l'arresto

Subito sul posto si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Monza. Pochi minuti dopo i militari hanno rintracciato l'aggressore che si aggirava ancora nei pressi della stazione. Qui poi sono scattati prima i controlli e poi le manette. Dopo un passaggio in caserma il 32enne si è presentato già davanti al giudice che ha convalidato l'arresto ed emesso la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.