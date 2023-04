Donna entra in una grotta e viene colpita da alcuni sassi caduti dall’alto: è grave Un’escursionista è entrata in una grotta in provincia di Varese ed è stata colpita da alcuni sassi caduti dall’alto: la donna è rimasta ferita, si trova ora in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per una donna a Cassano Valcuvia, in provincia di Varese. Qui un'escursionista è entrata in una grotta ed è stata colpita da alcuni sassi caduti dall'alto: la donna non ha fatto in tempo a evitarli ed è rimasta ferita.

L'intervento dei soccorsi

Tutto è successo verso le 17 di oggi 25 aprile. Subito è scattato l'allarme e sul posto si sono precipitati gli uomini del soccorso alpino e speleologico che l'hanno messa in sicurezza e fatta uscire dalla grotta. Dalle prime informazioni è emerso che le pietre si sono staccate dalla parte alte di una grotta naturale e da un'altezza di 50 metri. La grotta si trova in una serie di fortificazioni utilizzate dai partigiani durante la Seconda guerra mondiale dai partigiani per resistere agli attacchi tedeschi. Ora non sono ancora chiare le condizioni di salute della donna: si trova in ospedale, non si sa se è in pericolo di vita.