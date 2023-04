Operaia colpita alla testa da un macchinario: è grave Una donna è stata colpita da un macchinario mentre lavorava in una azienda della provincia di Varese. È grave.

Grave incidente sul lavoro in provincia di Varese. Nella giornata di oggi, martedì 11 aprile, una donna è stata colpita alla testa a un macchinario. L'incidente si è verificato in un'azienda che si trova a Coarezza, una frazione di Somma. L'operaia è in gravi condizioni, non è chiaro se sia in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Sono ancora poche le informazioni che gravitano attorno a questa terribile vicenda: i medici e i paramedici del 118, inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono stati inviati in via Nazario Sauro al civico 25 – dove si trova l'azienda Cervo Tessile Spa – attorno alle 13.35. Alla sala operativa è giunta una segnalazione, secondo la quale una donna sarebbe stata colpita alla testa da un macchinario. Forse è una bobina.

È stata trasferita in ospedale con un elicottero

Gli operatori, dopo aver fornito tutte le cure del caso sul posto, hanno deciso di trasportare la donna all'ospedale di Circolo di Varese. Oltre a un'ambulanza e decollato da Como anche un elicottero: è questo che ha portato l'operaia in pronto soccorso. La donna avrebbe riportato gravi ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Oltre ai medici, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gallarate e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute dell'Insubria.

Le forze dell'ordine e gli addetti all'infortunistica hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.