Nudo e con una mano sanguinante minaccia i passanti in centro a Milano, bloccato con il taser Un uomo è stato denunciato dai carabinieri perché molestava e minacciava i passanti in centro a Milano. I militari lo hanno trovato nudo e con una ferita sanguinante in via Moneta, tra pizza Cordusio e piazza Duomo.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Dopo le segnalazioni di alcuni passanti, i carabinieri hanno fermato nella notte tra martedì e mercoledì 3 maggio un 34enne che stava molestando le persone che incontrava in piazza Edison, nel centro storico di Milano. Lo hanno trovato in via Moneta, tra piazza Cordusio e piazza Duomo, completamente nudo e con una mano sanguinante.

Nonostante i tentativi fatti dai militari per calmarlo, l'uomo gli avrebbe sputato addosso e si sarebbe scagliato contro alcuni operatori sanitari. Per questo motivo, un carabiniere ha deciso di bloccarlo con il taser. Alla fine, il 34enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Senza vestiti e con una mano ferita

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alla mezzanotte. Chi stava camminando in piazza Edison segnalava la presenza di un individuo che continuava a molestare i passanti. All'arrivo dei carabinieri, non si sa ancora il motivo, quell'uomo era senza alcun vestito addosso e aveva una mano ferita che grondava sangue.

A quel punto, lungo via Moneta, i miliari hanno provato a parlarci e a calmarlo. Quell'uomo, che si è scoperto essere un 34enne di nazionalità egiziana, ha sputato addosso ai carabinieri e ha cercato di scagliarsi contro i sanitari. Per questo motivo, un militare ha deciso infine di usare il taser per bloccarlo.

La denuncia e l'allontanamento dalla stazione Centrale

Dopodiché, il 34enne è stato accompagnato in codice giallo al Policlinico per essere visitato. Infine, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale.

Dagli accertamenti eseguiti successivamente, si è scoperto anche che nei confronti del 34enne lo scorso 22 aprile era stato emesso un ordine di allontanamento dalla stazione Centrale. Era stato trovato a vendere biglietti Atm usati.