Incendio in un palazzo di edilizia popolare a Milano, 10 persone finiscono in ospedale Stando a quanto si apprende, le fiamme sono scoppiate intorno alle 16.30 di oggi, domenica 23 aprile 2023, all’interno di un appartamento che si trova al secondo piano dello stabile.

A cura di Enrico Tata

Un incendio è divampato nel pomeriggio in un palazzo di edilizia popolare in viale Aretusa, al civico 6, zona De Angeli a Ovest di Milano. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono scoppiate intorno alle 16.30 di oggi, domenica 23 aprile 2023, all'interno di un appartamento che si trova al secondo piano dello stabile. Poi si sono estese a un'altra abitazione al piano superiore.

Secondo le informazioni diffuse dai vigili del fuoco, nove persone residenti nel palazzo e un passante hanno inalato del fumo e per questo sono stati soccorsi e trasportati in codice verde al pronto soccorso per accertamenti. Le loro condizioni di salute sono buone e nessuno è stato ricoverato in ospedale.

Sul posto sono intervenute sette squadre dei pompieri, il personale del 118 e gli uomini della polizia stradale. La palazzina è stata immediatamente evacuata e due alloggi sono stati dichiarati inagibili e il rogo è stato spento dopo alcune ore di lavoro.

L'assessore: "Garantiremo a tutti sistemazione in tempi brevissimi"

"A seguito dell’incendio che si è propagato oggi negli alloggi di viale Aretusa, si è mobilitato immediatamente il personale tecnico e amministrativo di Aler, che ringrazio. Le famiglie che risiedono nella scala coinvolta devono essere trasferite e sono già in corso gli spostamenti per garantire a tutti una sistemazione in sicurezza in tempi brevissimi. Per il momento alcune persone hanno dovuto ricorrere alle cure in ospedale e Aler ci sta tenendo informati. Intanto procedono i rilievi e gli accertamenti", ha dichiarato in seguito all'incendio Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing Sociale.