Cercano di rubare un monopattino su un bus e spruzzano lo spray al peperoncino: 13 persone intossicate Tredici passeggeri di un bus in servizio a Lambrate sono rimaste intossicate dallo spray al peperoncino spruzzato da due malviventi dopo aver provato a rubare un monopattino.

Momenti di paura su un bus della linea 54 la notte scorsa. Verso la mezzanotte in via Pitteri all'angolo con via Rubattino, nel quartiere milanese di Lambrate, due uomini si sono avvicinati a un uomo di 32 anni e hanno provato a rubargli il monopattino elettrico. La vittima però è riuscita a reagire e a cacciare i due malviventi: questi però in risposta al mancato furto hanno spruzzato lo spray al peperoncino. Solo dopo sono scesi dal mezzo pubblico e si sono dati alla fuga.

L'intervento dei soccorsi

Subito sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: la vittima della tentata rapina è stato accompagnato al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde. Insieme a lui altre 12 passeggeri sono rimasti intossicati, ma per nessuno di loro è stato necessario il trasferimento in ospedale. Nessuno è in gravi condizioni. Ora le forze dell'ordine sono alla caccia dei due malviventi. Utili potranno essere le telecamere di video sorveglianza della zona.