Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia annunciano giornate di nuvole sparse e relativa stabilità nelle giornate di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre. I meteorologi di Arpa Lombardia annunciano nuvolosità irregolare e una debole instabilità relativa per lo più ai settori alpini, per un flusso in quota da ovest a tratti sudovest per martedì. Da mercoledì una rotazione da nord delle correnti in quota, in concomitanza ad una temporanea rimonta anticiclonica, favorirà tempo stabile fin verso la fine della settimana. Sabato probabile nuovo peggioramento.

Meteo Milano e Lombardia, le previsioni per martedì 6 ottobre

Martedì 6 ottobre nella prima parte della giornata cielo in prevalenza poco nuvoloso, poi da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso per nubi da ovest a est. Precipitazioni in serata deboli sparse su fascia alpina e prealpina, meno probabili altrove. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura le minime sono attese tra 9 e 13°C , massime tra 17 e 21°C.

Meteo Milano e Lombardia, le previsioni per mercoledì 7 ottobre

Per la giornata di mercoledì 7 ottobre attesa nella notte nuvolosità estesa, dal mattino ampie schiarite. In giornata cielo poco nuvoloso, con addensamenti irregolari a ridosso dei rilievi alpini più settentrionali. Precipitazioni deboli nella notte, sparse su fascia alpina e prealpina, poi assenti. Temperature minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a 11 °C, massime intorno a 21°C.

Tendenza per giovedì 8 ottobre

Giovedì 8 ottobre cielo poco nuvoloso con velature nella prima parte della giornata per passaggi di nubi alte da ovest a est. Precipitazioni assenti e temperature minime e massime in calo.