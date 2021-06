Dopo giorni con forti temporali su tutta la Lombardia, oggi giovedì 10 giugno ritorna il sole e sarà il grande protagonista di tutta la giornata. Possibilità di piogge sono previste in serata solo su Alpi e Prealpi. Stesso copione potrà accadere domani quando si registrerà però anche un aumento delle temperature. Ecco cosa prevedono gli esperti di Arpa Lombardia per i prossimi giorni, in attesa dell'arrivo dell'estate.

Previsioni meteo Milano e Lombardia oggi giovedì 10 giugno

Oggi sulla Lombardia il cielo sarà infatti sereno o poco nuvoloso. Possibili annuvolamenti sono previsti solo sulle Alpi, Prealpi e sull'Appennino, mentre su Milano non sono previste precipitazioni. Le temperature invece saranno stazionarie o in lieve aumento: le minime toccheranno i 14 gradi mentre le massime 31 gradi. Lo zero termico è fissato a 3.600 metri. Sole e caldo, dunque, sono un anticipo dell'estate attesa in Lombardia.

Previsioni meteo Milano e Lombardia domani venerdì 11 giugno

La giornata di domani venerdì 11 giugno inizierà con poche nuvole sulla fascia alpina: ampie schiarite caratterizzeranno tutta la mattina. Con il passare del tempo il cielo potrà diventare velato con nuvolosità irregolare via via che ci si sposta sui rilievi. Alcune nuvole potranno essere attese anche in pianura. Dal pomeriggio infatti c'è rischio di rovesci sparsi e locali temporali a ridosso dei rilievi con l'interessamento verso il tardo pomeriggio anche ai settori più orientali della pianura. Stazionarie o in aumento le temperature: in pianura le minime toccheranno i 16 gradi mentre le massime non supereranno i 29. Con lo zero termico fissato a 3.700 metri.