Ancora cielo sereno e temperature in aumento in Lombardia: stando a quanto riportato dal bollettino diramato da Arpa, nella giornata di domenica 13 giugno, non si avranno precipitazioni – se non isolati rovesci nel pomeriggio sulle montagne – e si avranno minime tra i 18 e i 21 gradi centigradi e massime tra i 28 e i 35 gradi centigradi. Anche nel capoluogo meneghino si avrà una giornata particolarmente estiva: si avrà ancora sole e temperature minime intorno ai 20 gradi mentre le massime saranno intorno ai 33 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 14 giugno

Per la giornata di lunedì 14 giugno si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, ma continueranno alcuni disagi da calore in pianura. Non saranno previste precipitazioni tranne che isolati piovaschi sui rilievi. Le temperature minime saranno in aumento e le massime in calo: secondo il bollettino di Arpa si aggireranno sempre tra i venti e i trenta gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino venerdì si continuerà ad avere sole e temperature elevate: le minime saranno in leggero aumento (21 gradi centigradi) mentre le massime in calo (30 gradi centigradi).

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 15 giugno

Anche martedì 15 giugno ci sarà cielo sereno o poco nuvoloso a parte qualche addensamento sulla fascia prealpina. Non sono previste piogge, se non possibili piovaschi su Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Le temperature minime saranno in leggero calo e le massime invece stazionarie. A Milano proseguirà l'ondata di beltempo del giorno precedente: le temperature inoltre saranno stazionarie e non subiranno particolari variazioni.