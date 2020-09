Migliorano le condizioni meteo nella giornata di domani, sabato 26 settembre. Dopo le forti piogge di questi giorni, il weekend dovrebbe iniziare con un cielo nuvoloso ma con assenza di precipitazioni per poi schiarirsi verso le ore pomeridiane. Eccetto qualche deboli nevicate sul settore alpino. Secondo gli esperti meteo le previsioni di domani sabato 26 settembre su Milano parlano di pochi e soli temporanei annuvolamenti più consistenti, con una nuvolosità più diffusa ad alta quota. Sulla pianura occidentale, invece, venti moderati alternati da forti raffiche di Foehn.

Previsioni meteo Milano sabato 26 settembre: schiarite nel pomeriggio

Nel dettaglio, le previsioni meteo prevedono anche un calo delle temperatura: le minime in pianura raggiungeranno i 10 gradi, mentre in leggero aumento le massime che si stabilizzeranno intorno ai 18 gradi. E ancora, per tutta la giornata di domani, Arpa Lombardia, prevede deboli nevicate oltre i 1400-1600 metri di altezza. Per tutte le altre zone della Lombardia, l'alternanza di nuvole e schiarite interesserà sia la mattina che il pomeriggio di domani.

Maltempo, violento nubifragio nel Varesotto

Intanto continua il brutto tempo in queste ore. Tanti i danni nel Varesotto dove si è abbattuta una violenta bomba d'acqua. Il paese più colpito è stato quello di Luvinate dove un runner di 61 anni è stato vittima del maltempo: era uscito per fare una corsa nei boschi nel pomeriggio di ieri e poi non era più rientrato a casa. Dopo una notte di ricerche il suo corpo è stato trovato questa mattina in un torrente, esondato a causa delle forti piogge. Il cattivo tempo ha convinto il Comune a chiudere le scuole per tutta la giornata di oggi e ad allertare il Centro operativo comunale (Coc) per valutare lo stato di sicurezza di alcuni edifici.