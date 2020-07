Tempo sereno e soleggiato per gran parte della settimana secondo gli esperti meteo di Arpa: le previsioni su Milano e la Lombardia per i giorni dal 20 al 23 luglio riferiscono di bel tempo e temperature in aumento. Correnti in quota dapprima da nordovest poi occidentali garantiranno giornate dalle caratteristiche prettamente estive: il caldo sarà via via più afoso in Pianura, mentre ci sarà qualche temporale in montagna tra pomeriggio e sera.

Lunedì 20 luglio il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi.

I rovesci con qualche temporale ci saranno nel pomeriggio/sera in particolare Alpi e Prealpi. Le temperature massime saranno in Pianura comprese tra i 32 e 35 gradi. I venti infine saranno in pianura molto deboli o deboli variabili con rinforzi da sud sul pavese nel tardo pomeriggio. Martedì 21 luglio il cielo sarà perlopiù sereno salvo qualche addensamento su Alpi e Prealpi sia al mattino che al pomeriggio: possibili rovesci ci saranno sempre sui rilievi, mentre non sono del tutto esclusi anche in Pianura. Le temperature saranno in lieve aumento: in Pianura le minime saranno comprese tra i 19 e i 22 gradi, le massime tra 31 e i 35 gradi.

Mercoledì 22 luglio il cielo sarà al mattino sereno o poco nuvoloso poi rapido e forte sviluppo di nubi sui rilievi, mentre saranno presenti in modo irregolare anche sulla Pianura verso sera. Dal pomeriggio ci saranno rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi, mentre non sono escluse precipitazioni anche in Pianura: le temperature minime saranno in lieve aumento mentre le massime saranno stazionarie. In generale oscilleranno tra i 21 e i 33 gradi. Giovedì 23 luglio infine il cielo sarà al mattino poco o parzialmente nuvoloso, mentre dalle ore centrali forte sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi e in modo irregolare anche sulla Pianura verso sera. Le precipitazioni saranno al mattino generalmente assenti, mentre tra pomeriggio e sera ci saranno possibili rovesci possibili rovesci o temporali sparsi su Alpi e Prealpi, isolati anche sulla Pianura verso sera: temperature stazionarie con massime in leggero calo.