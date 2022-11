Prende un cucchiaio dagli scaffali del supermercato e sfregia la cugina in faccia I due hanno litigato per futili motivi mentre facevano la spesa e lui l’ha colpita più volte con il cucchiaio, arrivando a sfregiarle il volto.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe preso il cucchiaio da uno degli scaffali del supermercato e con quell'oggetto ha colpito più volte la cugina al volto, fino a che non sono intervenuti altri clienti per separarli. E, prima che arrivassero i Carabinieri, l'uomo si è dato alla fuga.

L'aggressione in un supermercato

Appena un mese fa Andrea Tombolini aveva preso un coltello in vendita al Carrefour di Assago e si era scagliato contro persone a caso, arrivando perfino a uccidere il cassiere Luis Fernando Ruggieri. Tanto che il marchio di supermercati ha deciso di sospendere momentaneamente la vendita di coltelli, in attesa di dotare i punti vendita di scaffalature con una chiusura di sicurezza.

Ma purtroppo gli oggetti con cui si può fare del male agli altri sono moltissimi ed è impossibile riuscire a controllarli tutti. Ne è prova quanto accaduto in un supermercato di Cambiago, in provincia di Milano, dove un uomo ha ferito con un cucchiaio la cugina, una 41enne di origini albanesi e residente in Irlanda, che stava facendo la spesa.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero iniziato a litigare per futili motivi e lui ha afferrato il cucchiaio e ha iniziato a colpirla ripetutamente al volto con così tanta forza da arrivare a sfregiarla.

La fuga dell'uomo

La furia dell'uomo si è placata soltanto quando altri avventori e il personale del supermercato è intervenuto in soccorso della donna e ha diviso i due. Nel frattempo sono stati chiamati i Carabinieri, che sono prontamente intervenuti sul posto. L'uomo però è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce.

Gli agenti sono comunque riusciti a identificarlo e ora lo stanno ricercando, anche se si teme che possa essere fuggito all'estero.