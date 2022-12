Ruba alcolici al supermercato e aggredisce l’addetto alla sicurezza: arrestato Un uomo di 30 anni è stato arrestato perché ha prima rubato bottiglie di alcol dal supermercato e poi ha aggredito l’addetto alla sicurezza che ha provato a fermarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È entrato al supermercato per rubare bottiglie di alcolici che trovava sugli scaffali. Prima di fuggire con il bottino però si è trovato davanti un addetto alla sicurezza. Così il rapinatore senza esitare ha colpito con un pugno al volto l'uomo. Tutto è successo nella sera di lunedì 26 dicembre al Carrefour di corso di Porta Ticinese a Milano.

Il rapinatore è stato arrestato

Sul luogo dell'aggressione si sono precipitati i carabinieri: il rapinatore è stato subito fermato. Si tratta di un ragazzo di 30 anni già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi già commessi in precedenza. A bloccare il 30enne era stato comunque l'addetto alla sicurezza che nonostante il pugno in faccia si era ripreso in pochissimi secondi e aveva rincorso e bloccato l'uomo.

Il rapinatore è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Intanto il vigilante è stato soccorso dai sanitari del 118: è stato trasportato per accertamenti in codice verde al Policlinico di Milano.

Ruba una bottiglia di alcol e violenta la barista

Lo scorso aprile un uomo di 47 anni era entrato in un bar di Milano e aveva rubato una bottiglia di alcol. Nel locale però c'era la barista, una donna di 52 anni originaria dell'Ecuador. La 52enne ha provato a inseguirlo con l'intento di fermarlo. Dopo pochi minuti è riuscita a raggiungerlo. Una volta raggiunto però, l'uomo l'ha fatta cadere a terra e ha iniziato a palpeggiarla con violenza nelle parti intime. L'uomo è stato fermato grazie all'intervento di un passante che ha chiamato le forze dell'ordine.