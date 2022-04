Barista tenta di fermare un rapinatore, lui la spinge a terra e la violenta: arrestato L’uomo è entrato nel bar sotto l’effetto dell’alcol e ha rubato una bottiglia di alcol. La barista lo insegue ma è vittima di molestia sessuale.

Dovrà rispondere di rapina e violenza sessuale un uomo di 47 anni. Dalle prime informazioni, l'aggressore – intorno alle 22 – è entrato in un locale in via Prestinari a Milano nella serata di lunedì, 18 aprile. Visibilmente ubriaco, avrebbe afferrato una zuccheriera per poi gettarla a terra con violenza e romperla. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il suo intento fosse quello di rapinare il locale.

La barista lo ha inseguito per fermarlo

Dopo aver rotto l'oggetto, il 47enne si è diretto verso il frigorifero e ha preso una bottiglia di liquore dopodiché – ovviamente senza pagare – ha provato a scappare. Nel locale però c'era la barista, una donna di 52 anni originaria dell'Ecuador. La 52enne ha provato a inseguirlo con l'intento di fermarlo. Dopo pochi minuti è riuscita a raggiungerlo.

L'uomo l'ha spintonata a terra e ha abusato di lei

Il 47enne ha prima spintonato la donna, facendola così cadere a terra, e poi l'ha bloccata sull'asfalto. L'uomo ha quindi palpeggiato la 56enne con violenza nelle parti intime. Un abuso terribile. Un passante ha assistito alla scena e ha quindi immediatamente allertato le forze dell'ordine dando così l'allarme.

È stato fermato e tratto in arresto pochi metri dopo

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che hanno immediatamente avviato le ricerche. L'uomo è stato fermato poco dopo, in una zona vicina. È stato identificato e arrestato. La vittima invece è stata immediatamente soccorsa. Stando a quanto pervenuto fino a questo momento, sembrerebbe che la donna non abbia chiesto l'intervento dei soccorritori del 118.