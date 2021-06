in foto: Foto di repertorio

Un motoscafo ha preso fuoco sul lago Inferiore di Mantova ieri sabato 26 giugno. A bordo si trovava un anziano di 78 anni che per salvarsi dalle fiamme si è buttato in acqua. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto e come riporta La Gazzetta di Mantova, a lanciare l'allarme sono stati diversi automobilisti poco prima le 19, appena dopo aver avvistato un fumo nero sul lago. Il fumo infatti era visibile a qualche chilometro di distanza.

L'anziano ha riportato ustioni di secondo grado

Subito si sono attivate le squadre di soccorso dei vigili del fuoco che in poco tempo hanno raggiunto l'imbarcazione che si trovava a pochi metri dal pontile del campo Canoa, a Sparafucile. L'anziano di 78 anni è stato soccorso: una volta fuori dall'acqua è stato accertato che aveva delle ustiboni sul corpo. Le sue condizioni non risultano gravi: è stato comunque trasferito al Poma per tutti gli accertamenti e le medicazioni del caso. I medici hanno poi riferito che l'anziano ha riportato delle ustioni di secondo grado alla mano e alla gamba destra.

Travolto e ucciso da un motoscafo un ragazzo di 22 anni

Solo il giorno precedente, venerdì 25 giugno, a perdere la vita, dopo esser stato travolto da un motoscafo sul lago di Como, è stato un ragazzo di 22 anni. A bordo dell'imbarcazione c'erano undici ragazzi di nazionalità belga. La loro barca ha impennato su quella in cui c'era Luca, colpendo lo studente mortalmente. La ragazza che si trovava al timone è ora agli arresti domiciliari: ha più volte ripetuto che non si era accorta della barca su cui si trovava Luca. Lo studente era in compagnia di altri amici che sono stati sbalzati in acqua: sono stati trasferiti in ospedale ma le loro condizioni di salute non risultano gravi.