in foto: Luca Fusi, la vittima dell’incidente (Fonte: Instagram)

Luca Fusi aveva 22 anni, viveva a Guanzate (Como) ed era uno studente universitario. Un anno fa aveva conseguito una laurea in Economia. Oggi pomeriggio, venerdì 25 giugno, si trovava in barca insieme a due suoi amici di 23 anni. E sempre oggi è morto tragicamente dopo essere stato travolto da un motoscafo. Su quella imbarcazione c'erano altri giovani, undici ragazzi di nazionalità belga. La loro barca ha impennato su quella in cui c'era Luca, colpendo lo studente mortalmente.

La ragazza ha raccontato di non essersi accorta della barca

Sul caso sta indagando la guardia di finanza. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che alla guida del motoscafo dei ragazzi belgi ci fosse una giovane che avrebbe riferito alle forze dell'ordine di non essersi accorta dell'altra imbarcazione. Tutti i giovani saranno sottoposti all'alcol test. Secondo la loro testimonianza, il loro motoscafo procedeva a una velocità sostenuta. Nessuno di loro ha dichiarato di essere stato impegnato nello sci nautico. Le persone presenti hanno raccontato che l'impatto è stato violentissimo e il boato si è sentito chiaramente per diversi metri.

I due amici del giovane trasportati in ospedale

I ragazzi che si trovavano insieme a Luca, sono stati sbalzati in acqua. Entrambi sono stati recuperati dai soccorsi e sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni di salute non sarebbero però gravi. La salma di Luca è stata invece recuperata dai vigili del fuoco e riportata a riva. Le forze dell'ordine indagano per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. In pochi giorni però tre giovani persone hanno perso la vita in Lombardia a seguito di due incidenti nautici.