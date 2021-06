Violento scontro tra imbarcazioni sul lago di Como: un motoscafo ha investito una barca provocando la morte di un ragazzo di 22 anni. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 25 giugno. Altri due giovani sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118.

La barca travolta da un motoscafo con 11 ragazzi belgi

Secondo una prima ricostruzione riportata dall'agenzia Ansa, il ragazzo si trovava insieme a due amici di 23 anni. Tutti sono originari della provincia di Como. I tre erano fermi a bordo di un motoscafo di cinque metri nei pressi di Villa Balbianelli. A un certo punto un motoscafo di oltre sette metri li ha travolti. A bordo c'erano undici ragazzi di nazionalità belga che avevano affittato una casa sul lago.

Il 22enne è stato colpito mortalmente

Sulla base di quanto appreso dalle forze dell'ordine, il motoscafo sarebbe stato guidato da una ragazza. L'imbarcazione in impennata sarebbe passato sopra all'altra barca. Il 22enne è stato colpito mortalmente mentre gli altri due amici sono caduti in acqua. I vigili del fuoco hanno riportato i due in superficie e recuperato la salma.

Tutti saranno sottoposti all'alcol test

In un primo momento si pensava che i turisti fossero impegnati nello sci nautico, ma al momento non vi sono conferme al riguardo. I ragazzi saranno sottoposti all'alcol test. Intanto i carabinieri stanno interrogando tutti i testimoni per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Tra le ipotesi c'è la possibilità che la conducente sia stata abbagliata dal sole.