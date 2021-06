Nuovo scontro tra barche in Lombardia. Dopo la tragedia che ha scosso la provincia di Salò con l'incidente sul lago di Garda in cui sono morti la 25enne Greta e il 37enne Umberto, anche sul lago di Como si è verificato un nuovo incidente: nella giornata di oggi, venerdì 25 giugno, ha perso la vita un ragazzo di 22 anni mentre altre due sono rimaste ferite. A renderlo noto sono i vigili del fuoco.

La salma è stata portata in riva

I pompieri infatti hanno recuperato la salma e l'hanno portata in riva. L'incidente, stando alle prime informazioni, si è verificato al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina. Non si conoscono le condizioni delle altre due vittime. Al momento si sa solo che si tratta di due ragazzi. I tre si trovavano a bordo di due motoscafi. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che uno dei due fosse adibito allo sci nautico e trasportasse dieci ragazzi. Sul posto anche i soccorsi per dare le prime cure e poi consentire il trasferimento in ospedale. Le forze dell'ordine svolgeranno tutti i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda.

L'altro incidente sul lago di Garda

Quello di oggi è il secondo incidente in pochi giorni. Sabato scorso si era verificato uno scontro simile sul lago di Garda: Greta e Umberto si trovavano sulla barca del 37enne quando sono stati travolti da un motoscafo. Umberto è morto sul colpo mentre Greta probabilmente è annegata. A finire sotto accusa sono due turisti tedeschi che hanno affermato fin da subito di non essersi accorti di nulla. Uno dei due è stato sottoposto all'alcol test, ma è risultato negativo. L'altro invece si è rifiutato. Nelle ultime ore sono nell'occhio del ciclone dopo le foto pubblicate dal quotidiano Bild che li ritrae con delle bottiglie di champagne.