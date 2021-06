in foto: La foto pubblicata dal quotidiano tedesco (Fonte: Bild)

"Nessuna bevuta prima di mettersi alla guida": è quanto affermato a Fanpage.it dall'avvocato Guido Sola, difensore dei due turisti tedeschi accusati di aver investito e ucciso con il loro motoscafo Greta e Umberto sabato notte sul lago di Garda. Il legale ha voluto rispondere alle accuse riportate dal quotidiano tedesco "Bild" che mostra i due 52enni mentre sorseggiano champagne nel giorno dell'incidente.

L'avvocato: Brindisi avvenuto molte opre prima dell'incidente

"I miei assistiti hanno già demandato i loro avvocati tedeschi per verificare quali tipo di azioni legali è possibile perpetrare nei confronti del quotidiano. Intanto – continua l'avvocato con Fanpage.it – ribadiscono che non si trattava di una bevuta ma di un brindisi prima di pranzo". Un pranzo che, sostiene Sola, è avvenuto molte ore prima dell'incidente. Stando alla ricostruzione della dinamica, la barca è stata investita nella tarda serata di sabato.

Uno dei due indagati è negativo all'alcol test

I due indagati, accusati di omicidio colposo e omissione di soccorso, sono rientrati a Monaco di Baviera perché in stato di libertà. Solo uno dei due ha deciso di sottoporsi all'alcol test risultando poi negativo. L'altro invece ha rifiutato: "La persona che si è sottoposta all'alcol test, ha eseguito l'esame il giorno successivo. L'altro – spiega ancora Sola a Fanpage.it – nostro assistito ha rifiuto perché non obbligato a eseguire l'esame. Entrambi hanno comunque affermato alle forze dell'ordine di aver bevuto poi un bicchiere di vino a cena".

L'avvocato Sola ci tiene a specificare che i due imprenditori, esperti in navigazione, si sono dimostrati sempre disponibili con le autorità: "Fin da subito hanno voluto collaborare con gli inquirenti. Anche per questo hanno scelto di affidare il caso a un avvocato che risiede in Italia". Intanto è attesa per oggi il risultato dell'autopsia sul corpo di Greta. Dall'esame sul cadavere di Umberto è emerso che il 37enne è morto sul colpo.