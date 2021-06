È negativo all'alcol test uno dei due turisti tedeschi indagati per l'incidente sul lago di Garda, tra il golfo di Salò e il porto vecchio di Portese, che ha causato la morte di Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 37 anni. L'altro turista si è invece rifiutato di sottoporsi all'esame. A darne notizia è il quotidiano "Il Giornale di Brescia". Entrambi i turisti sono rientrati in Germania essendo in stato di libertà.

Sul loro ritorno in patria si è espresso l'avvocato difensore dei due Guido Sola: "Sono solo tornati a casa, non sono scappati". Il legale inoltre continua a sostenere la versione data dagli inquirenti dai presunti responsabili: "Non si sono accorti di nulla e sono stato io domenica a comunicargli che erano morte due persone". Entrambi hanno infatti affermato di essere convinti "di aver colpito uno scoglio".

Intanto i due sono accusati di duplice omicidio e omissione di soccorso. Solo uno di loro è stato arrestato, in un primo momento, dai carabinieri per poi essere rilasciato. Gli inquirenti infatti non hanno potuto trattenerlo considerato che non era possibile stabilire con certezza chi fosse al comando del motoscafo.

Il tragico incidente

L'incidente si è verificato il 20 giugno scorso. Umberto è morto sul colpo mentre Greta è stata sbalzata in acqua a causa del violento impatto ed è poi morta annegata. Il suo corpo è stato trovato da un pescatore. Umberto era un imprenditore mentre Greta studiava all'università e lavorava in uno studio fiscale. Inizialmente si era pensato a un tragico incidente fra imbarcazioni. Dopodiché le forze dell'ordine sono riusciti a individuare i presunti responsabili.