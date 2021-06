in foto: La barca su cui è stato trovato il cadavere di un uomo

Un morto, una donna dispersa e un ferito in modo lieve. Questo sarebbe il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra imbarcazioni che si sarebbe verificato ieri sera sul lago di Garda, al largo di Salò, in provincia di Brescia. La vicenda, sulla quale indagano i carabinieri della compagnia di Salò e i colleghi del Nucleo investigativo di Brescia, è ancora avvolta dal mistero. Ma di certo questa mattina i militari dell'Arma, allertati dalla Guardia costiera, si sono recati sul lungo lago di Salò dove, a bordo di una piccola imbarcazione, è stato trovato il cadavere di un uomo. La barca, come spiegato dai carabinieri, presentava evidenti danni da urto. La dinamica e le motivazioni del decesso sono ancora da accertare, ma stando a quanto ricostruito finora e riportato dal "Giornale di Brescia" la vittima sarebbe un ragazzo di 35 anni che ieri era in barca assieme a una donna per assistere, dal lago, al passaggio della Mille miglia, la corsa di auto storiche che ieri è passata da Salò e San Felice del Benaco.

In corso le ricerche della donna dispersa

Della donna che era col 35enne al momento non c'è traccia: sulla barca sarebbero stati trovati dei vestiti femminili e per questo si ipotizza che la donna possa essere finita in acqua a causa dell'urto e possa essere dispersa nel lago. Le ricerche della donna sono affidate alla Guardia costiera, ai vigili del fuoco di Salò, ai sommozzatori del Nucleo regionale di Milano con l'ausilio di un elicottero. È invece al vaglio degli investigatori dell'Arma la posizione di un uomo che ieri, a Salò, ha noleggiato un'imbarcazione ed è poi rientrato con lievi ferite in un cantiere. L'uomo è già stato identificato: potrebbe trattarsi del conducente della seconda imbarcazione che si è scontrata con quella della coppia.