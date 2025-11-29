Prende 2mila euro di multa con l’auto dell’amico che gli chiede di pagarla, ma lui gliela incendia: arrestato

Un uomo di 28 anni è stato arrestato nel Milanese perché accusato di atti persecutori nei confronti di un amico: avrebbe usato la sua auto e avrebbe accumulato multe per 2mila euro.

Foto da vigili del fuoco

Un uomo di 28 anni è stato arrestato perché accusato di atti persecutori nei confronti di quello che sarebbe dovuto in realtà essere un amico. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Cassina de Pecchi, il 28enne avrebbe utilizzato l'automobile dell'amico e avrebbe accumulato sanzioni stradali per un totale di duemila euro.

Quando l'amico gli avrebbe chiesto di pagarle, lui avrebbe iniziato a perseguitarlo fino al punto di incendiargli il veicolo, dopo che lo avrebbe usato per commettere un furto in un'abitazione a Monza. Alla fine, il 26 novembre, la vittima è andata alla stazione dei carabinieri di Cassina de' Pecchi e ha raccontato di essere perseguitato dal 28enne.

Per i militari, il presunto persecutore era già noto. Il suo nome sarebbe infatti associato a diversi precedenti di polizia. Non solo: era destinatario della misura dell'avviso orale e del foglio di via dal comune di Milano. La vittima ha raccontato agli inquirenti, che lo avrebbe visto aggirarsi sotto casa sua con una lama: gli avrebbe forato le gomme dell'auto, nonostante fosse presente sia l'amico che i suoi familiari.

Leggi anche Accoltella un uomo durante una lite in un bar a Broni e lo sfregia al volto: 32enne arrestato

Ancora, il 25 novembre avrebbe seguito la vittima e la compagna. Li avrebbe spaventati tanto che hanno chiamato i carabinieri e, mentre aspettavano che arrivassero, si sarebbero nascosti nel centro commerciale di Bellinzago Lombardo. L'aggressore sarebbe entrato con un'accetta, nascosta sotto il giubbotto, e un coltello nei pantaloni. Avrebbe nascosto il volto con un casco integrale. Dopo quel giorno, i militari hanno iniziato a sorvegliare la casa della vittima.

E il 27 novembre, hanno arrestato il 28enne in flagranza di reato: aveva due coltelli, un martello frangivetro e un giravite. I militari lo hanno portato nel carcere di San Vittore.