Precipita dal tetto mentre cerca di riparare i danni della grandine: operaio resta infilzato nel palo A Carpendolo (Brescia) un operaio di 45 anni è caduto da un tetto di un’azienda sul quale stava lavorando: il dipendente è rimasto infilzato in un palo. Adesso è ricoverato in prognosi riservata.

Un operaio di 45 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Carpenedolo, comune che si trova nella provincia di Brescia. Nella mattinata di ieri, sabato 29 luglio, l'uomo è caduto da un tetto di un capannone che stava riparando dai danni della grandine. Sarebbe rimasto infilzato in un palo. È stato portato agli Spedali Civili di Brescia dove è ricoverato in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

L'uomo si trovava sul tetto di un capannone di proprietà di una ditta calzaturiera che si trova in via Michelangelo. L'operaio è dipendente di una azienda edile esterna. A un certo punto, la copertura della struttura avrebbe ceduto: il 45enne avrebbe fatto un volo di circa cinque metri. È finito su un macchinario ed è rimasto infilzato con il torace in un tondino di ferro.

L'operaio è in prognosi riservata

Sono stati subito chiamati i soccorsi: l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Con loro, c'erano anche i vigili del fuoco di Castiglione Delle Stiviere: i pompieri hanno dovuto infatti tagliare il tondino per liberare l'operaio.

Il lavoratore, che è originario di Orzinuovi ma vive a Verolanuova, è stato trasferito d'urgenza agli Spedali Civili. Una volta arrivato nel plesso, è stato sottoposto a una delicata e importante operazione chirurgica. Adesso è in prognosi riservata.

Nel frattempo, le forze dell'ordine e il personale dell'Agenzia di tutela della salute del territorio hanno svolto i rilievi. In questo modo si avrà certezza assoluta di cosa possa aver causato l'incidente. In particolare modo si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.