Come sta l’operaio caduto dal tetto e infilzato all’addome da un palo L’operaio rimasto infilzato da un palo durante una caduta dal tetto resta ricoverato in rianimazione ma è ufficialmente fuori pericolo.

Fortunatamente è fuori pericolo l'operaio rimasto infilzato da un palo durante una caduta dal tetto. Resta comunque ancora ricoverato in rianimazione e in ospedale a Brescia, ma le sue condizioni sembrano migliorare. I fatti sono accaduti a Orzinuovi, in provincia di Brescia, nella mattina di sabato 29 luglio: l'operaio di 45 anni è caduto dal tetto di un capannone dove stava riparando un danno provocato forse dai forti temporali dei giorni scorsi.

La dinamica dell'incidente sul lavoro

Ora si sta cercando di ricostruire nel dettaglio quanto successo: l'operaio di 45 anni sarebbe caduto a causa del cedimento di una copertura che l'uomo stava cercando di riparare. A un certo punto avrebbe perso è precipitato per diversi metri finendo su una macchina da lavoro da cui sporgeva un tubo metallico che è andato proprio ad infilzarsi nell'addome del 45enne.

Il palo non ha colpito organi vitali

Subito è stato lanciato l'allarme al 118 che in poco tempo ha inviato sul posto ambulanze ed elicottero. Una volta stabilizzato sul posto l'uomo è stato immediatamente trasferito d'urgenza in elicottero in ospedale dove è stato operato. Il palo metallico fortunatamente è stato rimosso: non ha provocato lesioni letali agli organi. Dato il successo dell'operazione i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo. Intanto ora le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire all'esatta dinamica dell'accaduto e constatare eventuali responsabilità.