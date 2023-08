Operaio cade dal tetto di una scuola elementare: ricoverato in gravissime condizioni Un operaio di 53 anni si è ferito mentre stava riparando il tetto di una scuola elementare a Cesana, comune in provincia di Lecco. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Ha fatto un volo di tre metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Nella giornata di oggi, venerdì 4 agosto, un operaio di 53 anni si è ferito mentre stava riparando il tetto di una scuola elementare a Cesana, comune in provincia di Lecco. L'uomo è stato trasferito d'urgenza in ospedale. È ricoverato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute (Ats) del territorio per verificare che siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.

L'uomo è caduto di schiena e ha fatto un volo di tre metri

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica dell'incidente. Per il momento, stando a quanto riportato dai media locali, sembrerebbe che l'operaio – intorno alle 11.30 – stesse lavorando alla riqualificazione del tetto delle scuole elementari che si trova in via Ragazzi del '99. A un certo punto è caduto di schiena sulla soletta che si trovava sotto e ha fatto così un volo di tre metri. Sono stati subito allertati i soccorsi: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito l'uomo in codice rosso, con un elicottero, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Ha riportato fratture e lesioni su tutto il corpo

Avrebbe infatti riportato ferite alle gambe, al bacino e alla schiena. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i tecnici di Ats. Sono stati infatti svolti tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo e soprattutto se avesse supporti per garantire la massima sicurezza. Nell'eventualità in cui così non dovesse essere, potrebbero esserci indagini ulteriori per accertare l'episodio.