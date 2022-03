“Poi vi veniamo a cercare e vi bruciamo”: agenti della polizia minacciati e picchiati, tre arresti Sabato sera a Brescia tre agenti della polizia locale sono stati aggrediti e minacciati da un gruppo di persone. In tre sono stati arrestati, si cerca una quarta persona.

Calci, pugni e minacce: è quanto successo a tre agenti della polizia locale. L'episodio si è verificato a Brescia nella serata di sabato, 12 marzo. Gli agenti erano intervenuti per aiutare un uomo quando poi sono stati aggrediti. I tre sono finiti in ospedale e dimessi con prognosi che vanno dai tre ai dieci giorni. In totale sono state arrestate tre persone mentre una quarta persona è scappata, ma è ricercata.

L'intervento delle due agenti

Gli autori delle violenze sono un gruppo di persone che, secondo quanto riferito ad altri poliziotti poi intervenuti in soccorso dei colleghi, non volevano che il loro amico venisse aiutato. Intorno alle 23, due vigilesse hanno visto in corso Garibaldi un uomo a terra e semi-svestito. Si sono quindi avvicinate per cercare di capire quali fossero le sue condizioni. A un certo punto, almeno cinque persone le hanno aggredite e hanno iniziato a urlare anche contro la persona a terra.

Le minacce

Il gruppo ha preso di peso l'amico e lo ha portato nel vicolo Lana. Le agenti li hanno seguiti per capire cosa fosse successo all'uomo. Dopo averle insultate, due dei ragazzi – due trentenni originari di Brescia – le hanno minacciate. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", avrebbero detto: "Sappiamo chi siete, poi vi veniamo a cercare e vi bruciamo".

L'intervento di un terzo agente

Dopodiché hanno iniziato a spintonare le due agenti. Tra i responsabili anche l'uomo che, fino a un momento prima, era steso a terra. Il 39enne infatti si è poi alzato e ha partecipato all'aggressione. Sul posto è intervenuto anche il commissario di turno che ha chiesto ai presenti i documenti, ma anche lui è stato picchiato. I tre sono stati scaraventati a terra e sono stati presi a calci e pugni. Per difendersi hanno usato lo spray urticante. Fondamentale poi l'intervento dei colleghi che hanno bloccato gli aggressori. Tre di loro sono stati arrestati con l'accusa di resistenza, lesioni, minacce e oltraggio.