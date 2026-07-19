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Picchiata per un video su TikTok, 14enne finisce in ospedale a Varese: identificati gli aggressori

Una 14enne è stata picchiata nei pressi del cimitero di Velate a Varese da un gruppo di coetanee per un video pubblicato su TikTok. Identificate dalle forze dell’ordine, nei loro confronti è stata ipotizzata l’accusa di lesioni.
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A cura di Giulia Ghirardi
TikTok (immagine di repertorio)
TikTok (immagine di repertorio)

Nel corso di venerdì pomeriggio, lo scorso 17 luglio, una ragazza di 14 anni è stata picchiata nei pressi del cimitero di Velate a Varese da un gruppo di coetanee al termine di una lite nata da un video pubblicato su TikTok. Dopo essere state identificate dalle forze dell'ordine, nei loro confronti è stata ipotizzata l'accusa di lesioni. Nel frattempo, la 14enne è stata trasportata in ospedale.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dagli agenti della polizia di stato, tutto sarebbe iniziato da alcuni video pubblicati su TikTok: inizialmente la lite si sarebbe tradotta in uno scambio di insulti, poi degenerati in un confronto diretto culminato nell'aggressione di venerdì scorso.

La 14enne, di nazionalità turca, sarebbe stata colpita con pugni e schiaffi e strattonata per i capelli da un gruppo di coetanee italiane. Sul posto sarebbero stati presenti anche alcuni ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni che, però, avrebbero assistito alla scena senza intervenire. Subito dopo l'aggressione, avvenuta nei pressi del cimitero di Velate a Varese, la 14enne ha chiesto aiuto, lanciando l'allarme.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Varese che hanno avviato le indagini per rintracciare gli 8 responsabili: trovati poco dopo nel parcheggio del McDonald's di Masnago (Varese). Nei loro confronti è stata ipotizzata l'accusa di lesioni. Gli atti sono stati trasmessi al tribunale per i minorenni di Milano che dovrà valutare le singole posizioni e le responsabilità individuali. Nel frattempo, la 14enne è stata trasportata in ospedale dove è stata visitata e medicata.

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