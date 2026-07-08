Ragazzo 19enne picchiato e spinto in un canale dopo una lite in discoteca a Broni: denunciati due 18enni

Sono stati identificati e denunciati per lesioni personali i due ragazzi appena maggiorenni che avrebbero picchiato e spinto in un canale irrigatorio a Broni (Pavia) un 19enne dopo una lite fuori da una discoteca.

Immagine di repertorio

Sono stati identificati e denunciati in stato di libertà per l'ipotesi di reato di lesioni personali A.N. e S.N., i due ragazzi appena maggiorenni che la notte a cavallo tra sabato 4 e domenica 5 luglio scorso avrebbero prima picchiato un 19enne e poi lo avrebbero spinto in un canale irrigatorio a Broni, un comune in provincia di Pavia, dopo una lite avvenuta fuori da una discoteca. Il ragazzo era stato soccorso e trasferito in ospedale.

L'aggressione

I fatti si erano verificati intorno alle ore 5:00 del 5 luglio scorso in via Recoaro a Broni (Pavia) quando il 19enne, di origini marocchine, è stato prima colpito con calci e pugni e poi spinto nel canale che costeggia la carreggiata da due neomaggiorenni al culmine di una lite fuori dalla discoteca Le Fonti di Recoaro le cui cause sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza) che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato il giovane al Policlinico San Matteo di Pavia. Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri di Stradella e i vigili del fuoco di Pavia.

Gli investigatori – sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria – hanno quindi avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare i due aggressori che dopo l'accaduto si sono dati alla fuga. A.N. e S.N. sono stati, però, rintracciati due giorni dopo grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e sono stati denunciati in stato di libertà per l'ipotesi di reato di lesioni personali.