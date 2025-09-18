Picchia e maltratta la compagna al culmine di una lite: arrestato 36enne

In provincia di Bergamo c’è stata l’ennesima violenza domestica. La vittima, dopo essere stata picchiata dal compagno 36enne, ha chiamato i Carabinieri che lo hanno arrestato.

A Curno, in provincia di Bergamo, un uomo di 36 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della fidanzata, di tre anni più grande. La donna ha chiamato i Carabinieri nella notte tra il 17 e il 18 settembre dopo un litigio violento. Non sarebbe la prima volta che accade: gli accertamenti delle forze dell'ordine hanno mostrato come la vittima avesse già in passato sporto diverse denunce contro l'uomo per le aggressioni subite. I due convivevano, ma dopo l'arresto il Gip ha disposto il divieto di dimora a Curno, per evitare che le violenze possano ripetersi.

La vicenda

La vittima ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell'ordine dopo che una lite per futili motivi è degenerata mentre erano nell'appartamento in cui convivevano. L'uomo è stato portato via dai Carabinieri e ora si trova alla casa circondariale di Bergamo. Nel momento in cui tornerà in libertà, gli sarà comunque impedito di dimorare a Curno, cioè nello stesso paese in cui vive la compagna.

I numeri delle richieste d'aiuto

I casi in cui le donne si rivolgono ai centri antiviolenza sono in aumento. Secondo il report pubblicato da Polis Lombardia sulla violenza sulle donne nella regione, nel periodo che va da gennaio a dicembre del2024, le ragazze che hanno chiesto aiuto attraverso il 1522 (numero di telefono gratuito del servizio nazionale antiviolenza e stalking) sono 2969, per una media di circa otto chiamate al giorno.