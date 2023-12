Perseguita la ex con messaggi e pedinamenti: per la prima volta in Italia scatta il braccialetto elettronico Per uno stalker è scattato il braccialetto elettronico “d’urgenza”: si tratta del primo caso in Italia dopo il via libera del nuovo decreto contro la violenza sulle donna.

A cura di Giorgia Venturini

Continuava a molestare una donna e così per lui è scattato il braccialetto elettronico "d'urgenza": si tratta del primo caso in Italia dopo il via libera del nuovo decreto contro la violenza sulle donna. Il provvedimento è stato applicato dopo le indagini della Questura di Monza a un trentenne di Cinisello, proprietario di una pizzeria a Sesto San Giovanni. Come previsto dalla nuova norma il braccialetto può essere applicato in presenza di reati spia o minaccia. Come in questo caso le continue molestie.

Da quanto emerso dagli accertamenti della polizia, tra l'uomo e la vittima c'era stata una relazione nel 2021 durata pochi mesi. Da allora però lui continuava a tempestarla con messaggi e pedinamenti arrivando persino a presentarsi più volte sotto il suo posto di lavoro. E ancora: due mesi fa si era appostato in auto vicino alla fermata del bus dove scendeva la donna. Così la vittima lo aveva denunciato una prima volta. Gli investigatori avevano trovato in auto dell'uomo un cacciavite e subito il Tribunale aveva disposto la misura del divieto di avvicinamento alla vittima.

L’uomo però ha sempre continuato a stalkerizzare la donna. Adesso per lui è scattato il divieto di avvicinamento "al luogo di residenza, dimora, lavoro, vacanza, viaggio e ogni altro luogo abitualmente frequentato dalla persona offesa e tenere comunque una distanza dalla predetta di almeno 500 metri". Sarà proprio il braccialetto elettronico ad avvisare la Questura se l'uomo viola il dispositivo e si avvicina a meno di 500 metri dalla donna. Se così fosse per lui si aprirebbero le porte del carcere.