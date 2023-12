Va in un bar di Milano a cercare la ex nonostante il braccialetto elettronico: 30enne arrestato Un 30enne è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Il giovane di Cinisello Balsamo ha anche gettato il braccialetto elettronico d’urgenza, cui malfunzionamento ha attivato gli accertamenti della polizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il primo destinatario della misura di prevenzione del braccialetto elettronico d'urgenza previsto dalla norma del Codice Rosso rafforzato è stato arrestato alla Vigilia di Natale. Si tratta di un 30enne al quale lo scorso 12 dicembre era stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna e ai luoghi che solitamente la donna frequenta.

La notte del 23 dicembre l'uomo si era presentato nel bar milanese in cui la sua ex compagna è solita andare. In quel momento, però, ha trovato solo la sorella della ragazza. Lei lo avrebbe visto bere e, in preda all'alcol, gettare a terra il braccialetto elettronico. Così facendo, il 30enne, un pizzaiolo di Cinisello Balsamo, lo ha danneggiato prima di andarsene da quel locale a bordo di un taxi.

Poco dopo, gli agenti della centrale operativa della Questura di Monza hanno rilevato anomalie nel funzionamento del braccialetto. I poliziotti hanno deciso, quindi, di svolgere alcuni accertamenti affiancati dal colleghi del vicino Commissariato di polizia di Cinisello Balsamo. Una volta raggiunta l'abitazione del 30enne, gli agenti lo hanno arrestato in flagranza differita per la violazione della misura disposta del divieto di avvicinamento.

Leggi anche Era ricercato per tentato omicidio: dopo 4 mesi è stato arrestato in un bar

Ascoltate le testimonianze dei presenti al bar nella sera del 23 dicembre, e accertato il malfunzionamento del braccialetto, il Tribunale di Monza ha disposto la convalida dell'arresto dell'uomo richiesto dalla Procura e ha disposto la misura cautelare in carcere. Il 30enne ora si trova alla Casa Circondariale di Monza. L'udienza per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale è stata fissata per i primi giorni di gennaio.