Perde il controllo dell’auto e si ribalta in autostrada: muoiono due persone Un uomo di 88 anni e una donna di 84 anni hanno perso la vita durante un incidente sull’autostrada A8 all’altezza di Vergiate, in provincia di Varese.

A cura di Giorgia Venturini

Gravissimo incidente oggi martedì 5 settembre sull'autostrada A8 all'altezza di Vergiate, in provincia di Varese. Un'auto mentre viaggiava sull'autostrada si è ribaltata per cause ancora da chiarire: nell'impatto hanno perso la vita un uomo di 88 anni e una donna di 84 anni.

Stando alle prime informazioni, il conducente della macchina ha improvvisamente perso il controllo dell'auto ribaltandosi improvvisamente sull'asfalto. Tra le ipotesi quella che l'uomo abbia avuto un malore mentre era alla guida. Gli altri automobilista che viaggiavano in autostrada hanno subito allertato il 118: i sanitari si sono precipitati sul posto in elisoccorso ma purtroppo per le due vittime non c'è stato più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo nel dettaglio.