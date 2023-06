Perde il controllo della moto e viene sbalzato nel bosco: muore un ragazzo di 21 anni Un ragazzo di 21 anni è morto dopo un incidente stradale che si è verificato a Tremosine (Brescia): era in sella alla sua moto quando ne ha perso il controllo ed è stato sbalzato per diversi metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Morto in incidente stradale (Immagine di repertorio)

Nella notte di domenica 25 giugno si è verificato un incidente stradale a Tremosine, comune che si trova in provincia di Brescia. Un ragazzo di 21 anni, Federico Lippi, è morto dopo essersi schianto con la sua moto. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.

Il ragazzo di 21 anni è stato sbalzato per diversi metri

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 38 verso le 22.30. Sembrerebbe che il ventunenne abbia perso il controllo della moto e sia sbalzato dalla sella facendo un volo per diversi metri. Il ventunenne sarebbe poi finito nella boscaglia. L'impatto è stato molto violento: le ferite riportate erano molto gravi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato i medici e i paramedici del 118.

Il corpo è stato recuperato dal soccorso alpino

Gli operatori sanitari sono arrivati con alcune ambulanze e un elicottero. È intervenuto anche il soccorso alpino che ha recuperato il corpo nascosto nella boscaglia. Purtroppo i paramedici hanno potuto solo constatare il decesso. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi: non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli. Gli investigatori cercheranno di capire cosa possa essere successo: se all'origine ci sia una manovra azzardata, un malore o un colpo di sonno.

Nelle prossime ore potrebbero essere noti elementi che potranno fornire un quadro più chiaro dell'intra vicenda.