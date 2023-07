Perde il controllo della moto e cade sul marciapiede: soccorso in codice rosso Un uomo di 36 anni si trova in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo esser caduto con la moto all’angolo tra via dei Mille e viale Giustiniano.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un motociclista di 36 anni si trova all'ospedale Niguarda a Milano in gravissime condizioni. Stando alle prime informazioni è rimasto coinvolto in un incidente all'angolo tra via dei Mille e viale Giustiniano nella serata di ieri sabato 8 luglio.

La dinamica dell'accaduto

Dalla ricostruzione di quanto accaduto, era da poco passate le 20.30 quando il 36enne stava percorreva la corsia preferenziale di via dei Mille in direzione Loreto. A un certo punto avrebbe perso il controllo della moto e sarebbe caduto in modo violento sul marciapiede. Ancora da capire le cause dell'incidente: al momento però non risultano altre persone coinvolte.

I soccorsi in codice rosso

Violentissimo purtroppo è stato l'impatto con l'asfalto. Subito chi ha assistito all'incidente ha chiamato il 118 e ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Poi il trasporto con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda: non è ancora fuori pericolo di vita.