Cade dalla scala mentre installa una telecamera in un condominio: è in codice rosso Un uomo è stato soccorso in codice rosso dopo esser caduto da una scala mentre installava una telecamera all’interno di un condominio.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi giovedì 27 luglio in via Tortona a Milano. Un uomo è stato soccorso in codice rosso dopo esser caduto da una scala mentre installava una telecamera all'interno di un condominio. L'impatto a terra è stato violentissimo: l'uomo ha sbattuto la testa cadendo da un'altezza di circa 4 metri.

Subito il lavoratore è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: non è ancora chiaro se dopo esser stato preso in cura dai medici sia fuori pericolo di vita. Ora sul posto ci sono gli agenti della polizia che stanno facendo tutti gli accertamenti del caso e stanno chiarendo l'esatta dinamica dell'accaduto.