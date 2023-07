Ragazzo di 25 anni ferito con un coccio di bottiglia: soccorso in codice rosso Un ragazzo di 25 anni è stato trovato in strada nella notte a Milano ed è stato soccorso in codice rosso per alcune ferite gravi riportate alla testa, al petto e al torace.

A cura di Giorgia Venturini

Paura nella notte in via Stamira d'Ancona, zona Cimiano, a Milano. Un ragazzo di 25 anni è stato trovato in strada ed è stato soccorso per alcune ferite gravi riportate alla testa, al petto e al torace. Il 25enne è stato portato all'ospedale in codice rosso, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

L'intervento dei soccorritori

Stando alle prime informazioni, l'aggressione sarebbe avvenuta all'alba di sabato 15 luglio attorno alle 5.30. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Un passante ha dato l'allarme al 112. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con un'ambulanza e i carabinieri: quando sul posto sono arrivati i soccorritori e i carabinieri l'uomo era cosciente. Poi il trasporto in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano: qui è stato immediatamente sottoposto a intervento chirurgico. Il giovane non risulta in pericolo di vita.

L'aggressione con un coccio di bottiglia

Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto. Con le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona i militari stanno cercando di risalire al responsabile dell'aggressione. Dai primi accertamenti risulterebbe che il giovane sia stato colpito con un coccio di bottiglia: il vetro gli avrebbe causato le profonde ferite.